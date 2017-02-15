Египтяне массово избавляются от долларов

Египтяне массово обменивают наличные доллары в банках и обменных пунктах на фоне укрепления национальной валюты — египетского фунта, сообщают представители финансовых организаций и банков, передает РИА Новости.

"На текущей неделе граждане ежедневно приносят в банк 50-60 миллионов долларов при том, что существовавший ранее "черный рынок" валют сейчас практически не действует", — сообщил глава правления египетского банка "Банк Миср" Мухаммед аль-Атриби в эфире местного телеканала ON-TV.

В обменных пунктах также отмечают возросший спрос на местную валюту. "Сейчас активно сдают доллары, наплыв клиентов большой при том, что курс покупки упал до 16 фунтов", — сказал РИА Новости оператор пункта обмена валют в центре Каира.

Еще более сложная ситуация в южных провинциях Египта, где по данным газеты "Аль-Ахрам", образовались огромные очереди желающих как можно скорее избавиться от американской валюты. "Такое число желающих избавиться от доллара приводит к еще большему падению курса американской валюты к египетскому фунту, а спроса практически нет", — пишет издание.

По информации "Аль-Ахрам", все больше граждан отказываются от использования доллара в качестве валюты для накопления. Кроме того, ряд торговых компаний перестали закупать доллар, остановив импорт продукции, не пользующейся спросом.

В то же время эксперты призывают не спешить с выводами о том, что рост курса египетского фунта стал свидетельством стабилизации экономической ситуации в Египте. Как пояснил РИА Новости руководитель Форума экономических исследований Египта Рашад Абду, рост курса мог стать результатом позитивных ожиданий обычных граждан, не владеющих достаточной информацией о ситуации в экономике и финансах.

С начала ноября прошлого года Центробанк Египта впервые за многие годы отпустил курс фунта в свободное плавание, что привело к его обесцениванию в два раза до 19 фунтов за доллар США. До этого официальный курс доллара многие месяцы держался на уровне 8,8 египетских фунта. Этот шаг правительства спровоцировал рост цен на товары и услуги, но в то же время позволил покончить с "черным рынком" валюты.