 

В Косово создают армию

 

Парламент самопровозглашенной республики Косово принял вечером во вторник резолюцию о формировании полноценных Вооруженных сил, передает Радио и телевидение Косово (РТК).

Резолюция принята всеми присутствующими депутатами — 68 голосами, и объединила правящую коалицию президента Хашима Тачи и премьера Исы Мустафы с косовско-албанской оппозицией. Исключение составили только парламентарии из партии нацменьшинства "Сербский список", которые бойкотировали заседание.

"Правительство Косово получает полномочия как можно скорее начать координировать и представить парламенту на утверждение стратегию трансформации Сил безопасности Косово (СБК) в Вооруженные силы", — цитирует РТК сообщение парламента.

"Интеграция в НАТО не имеет альтернативы, парламент и правительство Косово должны согласовать с НАТО и США совместные усилия с целью развития оперативных возможностей в соответствии с новым мандатом Вооруженных сил Косово", — приводит телеканал текст резолюции.

Первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил в начале февраля, что администрация в Приштине не имеет права на формирование Вооруженных сил Косово согласно резолюции 1244 Совбеза ООН, и что такое решение было бы нелегально.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Азербайджан, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

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В Косово создают армию
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