Не проработав и четырех недель, в отставку отправился советник по национальной безопасности президента США Майкл Флинн. И скоропалительность, и обстоятельства отставки совершенно скандальны. Флинн был заподозрен как человек, которого могли шантажировать русские. История началась вскоре после победы Дональда Трампа, когда Майкл Флинн, помогавший ему в компании, активно контактировал с российским послом Сергеем Кисляком.

Уже тогда многие задавались вопросом, какого рода эти контакты. Тем более, что российская тема на выборах была достаточно остра, а сам Флинн в 2015 году был замечен в Москве в компании президента Путина на десятилетнем юбилее компании Russia Today.

Хотя отставной генерал и разведчик публично оскорблял российского президента, известна была его позиция, что с русскими нужно сотрудничать ради борьбы с радикальным исламом. К исламу у Флинна, кстати, были особые счеты: он отказывался называть его конфессией, настаивая, что к нему нужно относиться как к политической идеологии.

Проблемы начались тогда, когда на защиту президентского советника встал вице-президент Майкл Пенс. Он заверял прессу, что контакты Флинна с послом не выходили за рамки дежурных поздравлений и протокольных фраз. Однако оказалось, что тот контактировал с Кисляком еще задолго до победы Трампа, у разведсообщества США на этот счет все ходы были записаны, и Пенс в результате стал выглядеть несколько глупо.

Собственно, это и послужило формальным поводом для отставки, и в своем письме по этому поводу Флинн извинился перед Пенсом. Майкл Флинн, завершивший свою военную карьеру в 2014 году на посту главы военной разведки США, мог бы и разборчивей отнестись к собственным связям. Но, по утверждению Колина Пауэлла, бывшего госсекретаря и председателя Объединенного комитета начальников штабов, его работа во главе военного разведывательного ведомства была настоящей катастрофой. Флинн был в отвратительных отношениях с персоналом, никого не слушал и просто не справлялся с управлением. Тогдашнее руководство Национального разведывательного агентства просто вытолкало его в отставку. Нынешняя история показывает, что причины таки действительно были веские.

Отставка Флинна – очень чувствительный удар по администрации Трампа. Это наглядное подтверждение того, о чем предупреждали: слабая кадровая политика, ведущая к безответственным решениям. В утешение себе и уволенному генералу Дональд Трамп вслед отставке заявил, что полностью доверяет Майклу Флинну. Но беда в том, что все меньше людей, включая представителей разведки, доверяют самому Трампу.

Утверждают, что Флинн в своих разговорах с Сергеем Кисляком создавал впечатление у русских, что санкции в отношении России могут быть в скором времени отменены. Сейчас в конгрессе и сенате считают нужным разобраться, кем он был уполномочен на такие заявления и как далеко зашли контакты Флинна с русскими. Опасения, что часть информации из ближайшего круга нового президента может утекать в Москву, настолько высоки, что разведывательные ведомства значительно сократили объем чувствительной информации, которая ложится на стол Дональда Трампа: разведчики боятся провала своих источников.

Такого в истории США еще не было. Пока обязанности советника по национальной безопасности возложены на генерала Джозефа Келлога, но якобы Трамп хотел бы видеть на этом посту бывшего главу ЦРУ Дэвида Петреуса. Однако у Петреуса свои проблемы: он ушел в отставку в 2012 году за то, что делился секретной информацией со своим биографом и любовницей Полой Бродвелл. Как-то с тайнами и связями у людей, на которых готов ставить Трамп, дела обстоят не лучшим образом. И ведь это только начало его долгого-долгого президентского срока.