Военно-морской флот США провел испытательные пуски баллистических ракет Trident II. Согласно заявлению ВМС США, были произведены пуски двух ракет с подводной лодки у побережья Калифорнии, передает CBS SF.

«Пуски ракет имеют жизненно важное значение для проверки боеготовности», - отмечается в заявлении американского флота.

Представитель военно-морского флота Джон Дэниелс заявил, что местные жители, вероятно, увидели первый этап пуска, который длился около минуты, и, возможно, часть второго этапа.

«Все испытательные полеты ракет проводились с воды, пролетали над водой, и приземлились в океан. Ни одна из ракет не пролетела над землей», - заверил он, добавив, что полет ракет отслеживался несколькими источниками до их приземления в океан. По словам Дэниелса, ракеты не несли боеголовок.

Однако некоторые местные жители приняли таинственный свет в небе за НЛО.