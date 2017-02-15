 

США использовали в Сирии боеприпасы с ураном Признание Пентагона

 

Центральное командование (СЕНТКОМ) вооруженных сил США, в сферу оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток, подтвердило, что ВВС США использовали боеприпасы с обедненным ураном для нанесения авиаударов по позициям боевиков террористической группировки "Исламское государство" в Сирии. Официальный представитель СЕНТКОМ майор Джош Джакс рассказал во вторник корреспонденту ТАСС об операциях американской авиации с использованием токсичного вещества, вызывающего онкологические заболевания и врожденные дефекты развития.

"Я могу подтвердить использование обедненного урана 16 и 22 ноября в Сирии, - отметил он. - Было принято решение применить начиненные им боеприпасы вместе с обычными снарядами с целью обеспечения более высокой вероятности уничтожения транспортных средств ИГ, на которых боевики незаконно перевозили нефть".

Майор пояснил, что всего при проведении обеих операций было использовано 5265 бронебойных зажигательных снарядов калибра 30 мм. 16 ноября 1490 выпущенных снарядов из 1790 содержали токсичный материал, а 22 ноября - 3775 из 4530. Таким образом на каждый обычный снаряд приходилось пять боеприпасов с обедненным ураном. В каждой из операций участвовали четыре штурмовика A-10 Thunderbolt ВВС США, которые 16 ноября уничтожили 46 транспортных средств ИГ, а 22 ноября - 293.

Ранее Пентагон заявлял, что ВС США никогда не использовали боеприпасы с обедненным ураном во время международной антитеррористической операции в Сирии и Ираке. Между тем в 2003 году боеприпасы с ним применялись при вторжении США в Ирак.

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