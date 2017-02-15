 

Иностранные дипломаты едут в Джоджуг Марджанлы

 

Главы дипломатических миссий зарубежных стран и международных организаций, аккредитованных в Азербайджане, в среду посетят освобожденное от армянской оккупации село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района. Организатором визита является Госкомитет по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Азербайджана.

Дипломаты ознакомятся с ситуацией в селе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 января подписал распоряжение о мерах по восстановлению освобожденного от оккупации села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района.

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