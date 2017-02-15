На служебной территории пограничной заставы в селе Салахлы Самухского района был замечен вооруженный человек, пытавшийся нарушить государственную границу, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Согласно информации, нарушитель не подчинился законным требованиям пограничного наряда и, оказав вооруженное сопротивление, попытался сбежать.

В соответствии с уставом пограничники применили оружие, ранив нарушителя в левую ногу. Нарушитель задержан.

Стало известно, что нарушителем является житель села Салахлы Самухского района Мухаммад Иса оглу Гараев (1966 г.р.). Его доставили в Центральную районную больницу Шамкира.

При осмотре территории были найдены 12-миллиметровое двуствольное ружье, магазин с патронами, 12 полных и 8 пустых патронов.

Ведется расследование.