Зия Мамедов: «Я сижу дома, и я обычный гражданин»

«В настоящее время я нахожусь дома. Я уже не министр, а рядовой гражданин». Об этом в беседе с корреспондентами газеты «Ени Мусават» заявил бывший министр транспорта Азербайджана Зия Мамедов.

Экс-министр также дипломатично отказался отвечать на дополнительные вопросы журналистов.

«О чем мне сейчас говорить? Нет смысла высказывать какие-либо мысли. Так как я уже не министр, то и не о чем говорить», - сказал Зия Мамедов.

Напомним, два дня назад президент Азербайджана Ильхам Алиев упразднил Министерство транспорта. Министерство транспорта было объединено с Министерством связи и высоких технологий. Новое министерство возглавил Рамин Гулузаде.

65-летний Зия Мамедов занимал должность министра транспорта с 2002 года.