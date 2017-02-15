 

Бельгиец выиграл в лотерею 23,5 миллиона евро

 

Житель Бельгии выиграл во вторник 23,5 миллиона евро в европейской лотерее EuroMillions ("Евромиллионы"), сообщил журналистам представитель лотереи.

Благодаря EuroMillions миллионерами ежегодно становятся несколько жителей Бельгии. Так, в октябре 2016 года уборщик улиц из Брюсселя сорвал в EuroMillions джекпот в 168 миллионов евро, что стало самым крупным выигрышем в истории королевства.

Первый тираж лотереи EuroMillions прошел 13 февраля 2004 года в трех странах: Франции, Испании и Великобритании. В октябре 2004 года к лотерее присоединилось еще шесть стран: Люксембург, Бельгия, Швейцария, Португалия, Ирландия и Австрия. Выигрыши облагаются налогом только в Швейцарии. Один лотерейный билет стоит два с половиной евро. Всего участниками лотереи являются около 200 миллионов человек.

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