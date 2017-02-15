Супруга Лапшина позвонила его адвокату

Супруга задержанного блогера Александра Лапшина Екатерина обсудила с адвокатом Сафаром Гусейновым по телефону состояние и условия содержания своего мужа. Об этом Trend сообщил адвокат Сафар Гусейнов.

«Сегодня говорил по телефону с супругой Лапшина, проинформировал ее о его состоянии, условиях содержания и ходе следствия», - сказал адвокат.

По его словам, за делом Лапшина следят и посольства России и Израиля, чьим гражданином он является.

В последний раз Гусейнов встречался со своим подзащитным 9 февраля.