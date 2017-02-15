 

Могерини: «США теряют роль мирового лидера»

 

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини обеспокоена возможной потерей США роли мирового лидера. Об этом она заявила в интервью газете Die Welt, рассказывая о визите в Вашингтон на прошлой неделе.

«Я еще никогда не видела США настолько поляризованными и разделенными, настолько обремененными конфликтами, как сейчас. Однако тот, кто хотел бы играть роль глобального лидера, должен быть внутренне сильным, самоуверенным и сплоченным», — сказала она.

«Если крупнейшая в мире демократия демонстрирует напряженность на таком уровне, это может стать дестабилизирующим фактором для всего остального мира», — добавила Могерини.

По ее словам, в будущем между США и Европой будут преобладать прагматичные отношения. «Мы подходим к новой фазе в наших отношениях. Нам придется обстукивать каждую тему, чтобы понять, в чем у нас есть сходство. Но это не трагедия», — считает Могерини.

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