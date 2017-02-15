 

Индия получит российские С-400

 

Поставки зенитных систем С-400 в Индию могут начаться не ранее 2018 года. Об этом, как сообщает корреспондент Ленты.ру в среду, 15 февраля, заявил на выставке AeroIndia-2017 заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов.

«Думаю, в этом году нет. В настоящее время ведутся контрактные переговоры. Поэтому говорить о количестве комплексов, которые будут поставлены, пока преждевременно», — сказал Дрожжов на пресс-конференции.

Ранее, в октябре 2016 года, Россия и Индия заключили межправительственное соглашение о поставках крупных партий военной техники. Среди прочего, соглашение предусматривало закупку зенитных ракетных систем С-400.

В декабре 2015 года Минобороны Индии одобрило возможную закупку в России до пяти полков системы С-400 (10 зенитных ракетных дивизионов) и шести тысяч ракет. Общая сумма сделки может достичь шести миллиардов долларов.

С-400 «Триумф» — многоканальная дальнобойная зенитная ракетная система, оснащенная несколькими типами ракет различной дальности. Разработана в 2000-е годы в НПО «Алмаз» под руководством Александра Леманского, развивает решения, примененные в системе С-300ПМУ-2 «Фаворит». На вооружение принята в 2007 году.

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