В Баку арестованы торговцы валютой

Для обеспечения стабильности и устойчивости финансовой системы страны, для плодотворного обеспечения ее финансовых рынков, а также пресечения незаконных обменных валютных операций органами внутренних дел проводятся целенаправленные и последовательные мероприятия.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, на основании полученных за последние дни оперативных сводок, а также распространившихся в социальных сетях и других интернет-ресурсах видеоматериалов о занимающихся незаконными обменными валютными операциями на территории Бакинского железнодорожного вокзала соответствующим указанием руководства МВД сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью были проведены специальные оперативно-розыскные мероприятия.

В результате были задержаны жители Баку Сардар Мусаев, Исмаилов Теюбов, Амираслан Алиев, Огтай Фаталиев и Халил Иманов, которые, мешая свободному передвижению по территории вокзала иностранных туристов и наших граждан, прибывающих в страну, занимались незаконной куплей-продажей валюты.

У задержанных была изъята валюта различных стран в качестве вещественных доказательств, свидетельствующих о незаконной деятельности. В отношении них ведется расследование.