Рубль возвращает утраченные позиции

Курс доллара при открытии торгов на Московской бирже опустился на 14 копеек, составив 56,91 рубля, свидетельствуют данные биржи.

Курс евро упал на 20 копеек — до 60,2 рубля. Российская валюта продолжает укрепляться, несмотря на снижение цен на нефть в связи с ростом запасов в США. На Лондонской бирже ICE баррель Brent стоит 55,72 доллара, что ниже на 0,5 процентного пункта, чем при закрытии торгов предыдущего дня.

9 февраля глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что власти продолжат придерживаться политики плавающего валютного курса. При этом она отказалась считать валютные интервенции, стартовавшие двумя днями ранее, попыткой управлять рублем.