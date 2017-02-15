МИД России о деле Лапшина

«Несмотря на неоднократные просьбы российской стороны, 7 февраля Беларусь все же экстрадировала в Азербайджан гражданина РФ Александра Лапшина. В Баку Александра Лапшина 9 февраля навестили сотрудники российского посольства. У Лапшина нет жалоб на условия содержания», — сказала в ходе еженедельного брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает haqqin.az.

По словам Захаровой, российское посольство незамедлительно связалось с Лапшиным, которому оказывается квалифицированная помощь.

Мария Захарова обратилась к представителям СМИ с просьбой не публиковать недостоверные сведения по этому вопросу.

Также Мария Захарова заявила, что российская сторона контактирует с соответствующими государственными органами Азербайджана по поводу гражданина России Марата Уелданова, задержанного в Баку летом прошлого года.