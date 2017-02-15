 

Брата лидера КНДР убили вьетнамские шпионки

 

Две женщины-вьетнамки, являющиеся, предположительно, секретными агентами, стоят за убийством Ким Чем Нама, брата лидера КНДР, в столице Малайзии. Об этом британскому изданию Telegraph сообщил представитель малазийских правоохранительных органов. 

«Мы уже просмотрели запись видеокамеры. В результате нам удалось задержать водителя такси, который подобрал двух женщин, совершивших убийство», — сообщил высокопоставленный представитель полиции.

На основании показаний водителя такси и записи камер полиция полагает, что женщины были вьетнамками, сообщил он. Представитель полиции также отметил, что женщины считаются секретными агентами, однако он отказался строить предположения о том, что они могли быть наняты лидером КНДР Ким Чен Ыном, братом убитого, пишет издание.

Полиция занимается поиском подозреваемых, которые могут все еще находиться в Малайзии. По словам представителя полиции, власти КНДР отправили высокопоставленного дипломата в Малайзию и попросили не проводить патологоанатомическое исследование Ким Чен Нама. Их требование было отклонено.

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