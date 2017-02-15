Сулейман Керимов подарил сыну аэропорт Махачкалы

Московский студент Саид Керимов, 21-летний сын дагестанского миллиардера и сенатора Сулеймана Керимова, стал главным владельцем аэропорта Махачкалы, информирует Forbes.

Так, в январе этого года на студента МГИМО Саида Керимова были переоформлены 99,5% акций компании "Грандеко", которая владеет аэропортом (ранее "Грандеко" принадлежала миллиардеру Сулейману Керимову).

Напомним, ранее Керимов и сын купили крупнейшее в России месторождение золота, получив, таким образом, контроль над 28% золотых запасов страны, передает "Комсомольская правда на Северном Кавказе".

Махачкалинский аэропорт – воздушные ворота федерального значения, согласно опубликованным данным, в 2016 году услугами аэропорта воспользовались 869 200 пассажиров.