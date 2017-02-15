Синоптики предупреждают о нестабильной погоде

Завтра со второй половины дня и до вечера пятницы в Баку и на Абшеронском полуострове погода вновь будет нестабильной: ожидается порывистый северо-западный ветер, местами пройдут осадки, возможен снег, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, днем 2-5 тепла, в Баку ночью до 1 градуса тепла, днем 3-5 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится от 764 до 771 мм ртутного столба. Относительная влажность — 80-90 процентов.

В районах Азербайджана временами осадки, ожидается снег, местами сильный. В отдельных местах туман. Западный ветер будет усиливаться.

Ночью от 4 мороза до 1 тепла, днем 2-7 тепла, в горах ночью 7-12, днем 0-5 градусов мороза. В горных и предгорных районах дороги покроются льдом.