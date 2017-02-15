По сообщению аналитиков Bank of Amerika, манат в этом году может укрепиться к доллару. В частности, согласно исследованиям аналитиков из Merrill Lynch и Владимира Кузнецова, азербайджанский манат и казахстанский тенге могут укрепиться в этом году. Это выглядит вполне реально на фоне роста цен на нефть. Причем американцы считают, что уже в этом году обе валюты имеют потенциал к росту на 10-15%.

После наблюдаемого в последние дни роста маната такое сообщение не может не радовать население Азербайджана. Наконец-то, наверное, подумают наши граждане, окончательно потерявшие было доверие к национальной валюте. Правда, радость эта вскоре улетучится, так как уже слишком долгое время люди запасались наиболее стабильными долларами, которые сегодня стали резко терять вес. Кажется, еще немного и все ринутся менять свои долларовые накопления на родные манаты. Собственные наблюдения haqqin.az показывают, что в отличие от недавнего прошлого сегодня люди уже больше продают доллары, чем их покупают.

Местные эксперты по-разному объясняют сложившуюся ситуацию, но среди этих причин нефтяной фактор, на который ссылаются американские аналитики, как-то не упоминается. Да и что о нем говорить, если мировые цены на нефть уже не первый месяц стабильно держатся в пределах 50-55 долларов за баррель. И, скажем, привязанный к нефти российский рубль за это время сумел настолько укрепиться, что в Москве уже подумывают, как бы это не обернулось новой бедой для страны, так как ее экономика уже приспособилась к старому курсу.

У нас же процесс укрепления маната начался лишь в феврале, словно наша валюта какого-то замедленного действия. Правда, это частично можно объяснить тем, что деньги за ноябрьские и декабрьские фьючерсы стали только поступать в страну, но для нормального рынка достаточно было бы и заключения контрактов 1,5-2 месяца назад, чтобы это сказалось на курсе национальной валюты.

Отсутствие в Азербайджане полноценной валютной биржи дает возможность Центробанку устанавливать курс маната по своему усмотрению. И его руководству, как никому иному, хорошо известно, что на стыке конца старого и начала нового года растет потребность возмещения внутренних и внешних обязательств. А для этого банкам и компаниям, в том числе и государственным, часто приходится прибегать к операциям с иностранной валютой, и в огромных объемах.

Причем в конце года, как правило, практикуется погашение бюджетных, то есть внутренних задолженностей, для чего компании инвалюту меняют на манаты. Им, конечно, нужен дешевый манат, и ЦБА опускает его курс. А в начале следующего года начинается погашение внешних долгов, манаты меняются на инвалюту. И тут ЦБА, возглавляемый опытным банкиром Эльманом Рустамовым, в угоду этим компаниям поднимает курс маната. Вот такой процесс и происходит сегодня. Своевольно меняя курс маната, он проявляет заботу о банках и компаниях, не считаясь при этом с финансовыми и психологическими потерями населения.

Но вопреки прогнозам американских аналитиков, по мнению которых, манат должен подорожать к концу года на 10-15%, наш главный банкир уже поднял манат до этого уровня. Так, если еще 2 февраля официальный курс USD/AZN составлял 1,92, то сегодня доллар опустился до 1,72. Манат окреп до уровня 30 ноября 2016 года. И вот что интересно. Доллар, дорожавший до 1 февраля в среднем на 0,3-1%, с начала текущего месяца ежедневно снижается в среднем на 3%. Как долго сохранится такая тенденция и что стоит ожидать дальше?

А ведь с начала года прошло всего полтора месяца. Неужели американские аналитики оплошали, или ЦБА больше не намерен менять курс маната до конца года? Нет, не спешите выступать с обвинениями в адрес аналитиков Bank of Amerika, они провели достаточно грамотные расчеты, исходя из цены на нефть до 60 долларов за бочку, выше которой, по прогнозам всех экспертов, она в этом году не поднимется. Такие же расчеты проводит, видимо, и наш Центробанк, но решения он принимает исходя из совсем других критериев, которые предпочитает не раскрывать.

Правда, мы уже как-то привыкли к подобной политике Центробанка, который больше держит в уме, чем пишет в официальных сообщениях. Население давно считает все это слишком ценным ноу-хау ЦБА, если не страшной гостайной, разглашение которой может погубить всю экономику страны. Но один вопрос общество все же желает выяснить для себя: почему банковский спред (разница между покупкой и продажей валюты, которую называют еще и маржей) ни с того ни с сего так резко возрос? И, нужно отметить, вопрос этот вовсе не праздный.

Сами подумайте, при официальном курсе ЦБА 1,73 маната за доллар покупка американской валюты банками начинается с 1,6, а продажа зашкаливает за 1,8 маната. То есть банки срывают спред в размере 15-20%, который составляет номинально до 20 гяпик на один доллар. А ведь мы еще не успели забыть, как возмущались, когда год назад ЦБА поднял курс банковской маржи при обмене валюты до 4%, считая ее непомерно высокой. Но опять в угоду чему-то ЦБА недавно отменил эту маржу вообще, хотя такую практику вряд ли встретишь в какой-либо стране.

Вычислить это «чему-то» нетрудно. Это коммерческие банки. Мы далеки от мысли обвинять ЦБА в тайном сговоре с банками, но складывается такое впечатление, что правительство и Центробанк все же пошли навстречу банкам, которые никак не могли прийти в себя после девальвации маната в 2015 году. Да, банкам предоставлена хорошая возможность заработать деньги и хоть как-то компенсировать свои потери, накопившиеся за два года. И это нетрудно подсчитать. По официальному сообщению того же Центробанка, покупка долларов в стране ежедневно составляет в среднем 7-8 млн., продажа – 8-10 млн долларов. Если учесть, что все эти операции осуществляются банками, то их доходы могут составить до 1 млн долларов. И это только в один день. То есть усредненный доход каждого банка страны в месяц составляет до 1 млн долларов в месяц только от курсовой разницы. Конечно, не все банки получают одинаковый доход, но, в любом случае, согласитесь, отменой маржи банки пользуются весьма умело.

Еще один вопрос, с которым часто обращаются в редакцию: почему в разных банках курсовая разница сильно колеблется? Действительно, во всех странах курс валюты в разных банках колеблется, но незначительно. Обычно эта разница измеряется в долях процента. Так до недавних пор было и в азербайджанских банках. А сегодня в двух рядом расположенных филиалах курс маната сильно различается, словно они относятся к разным странам. Объяснение здесь простое.

Согласно рыночным законам, каждый действует на свой страх и риск. Одним из решающих факторов здесь является степень уверенности в себе и уровень финансовой устойчивости того или иного банка. Но вот приведет ли подобная политика ЦБА к росту заинтересованности банков в кредитовании экономики страны, в чем и заключается их основное предназначение? Ведь именно это должно стать конечной целью ЦБА.