Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить семье Национального героя Чингиза Гурбанова трехкомнатную квартиру в Хатаинском районе Баку, сообщает Qafqazinfo.

Помимо этого, глава Исполнительной власти Гусарского района Шаир Алхазов распорядился присвоить имя шехида одной из улиц в Гусаре. Также Исполнительная власть района направила в Министерство образования ходатайство о присвоении имени Чингиза Гурбанова школе, в которой учился Национальный герой.

Напомним, 7 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Чингизу Салман оглу Гурбанову звания «Национальный герой Азербайджана» (посмертно).