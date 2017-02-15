В Москве обстреляли машину адвоката обвиняемого в убийстве Немцова

В центре Москвы 14 февраля было совершено вооруженное нападение на автомобиль адвоката Марка Каверзина, защищающего Заура Дадаева, которого Следственный комитет России подозревает в убийстве политика Бориса Немцова, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Вчера утром возле моего офиса в районе Парка культуры неизвестные из травматики обстреляли мою машину и разбили стеклянную крышу», — рассказал сам юрист.

Также, по словам адвоката Заурбека Садаханова, представляющего интересы одного из обвиняемых по данному делу, в ночь на 15 февраля из его машины украли материалы по делу об убийстве Немцова, а также аудиозаписи судебных заседаний.

«Вчера ночью на улице Красная Пресня я припарковал машину у супермаркета. После того как вернулся из магазина, я обнаружил, что окно в моей машине разбито. С заднего сиденья украли сумку со всеми материалами по делу об убийстве Немцова, все аудиозаписи судебных заседаний, а также мое удостоверение адвоката, паспорт и загранпаспорт», — рассказал он.

Садаханов подал в полицию заявление о краже.