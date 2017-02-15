 

В Москве обстреляли машину адвоката обвиняемого в убийстве Немцова

 

В центре Москвы 14 февраля было совершено вооруженное нападение на автомобиль адвоката Марка Каверзина, защищающего Заура Дадаева, которого Следственный комитет России подозревает в убийстве политика Бориса Немцова, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Вчера утром возле моего офиса в районе Парка культуры неизвестные из травматики обстреляли мою машину и разбили стеклянную крышу», — рассказал сам юрист.

Также, по словам адвоката Заурбека Садаханова, представляющего интересы одного из обвиняемых по данному делу, в ночь на 15 февраля из его машины украли материалы по делу об убийстве Немцова, а также аудиозаписи судебных заседаний.

«Вчера ночью на улице Красная Пресня я припарковал машину у супермаркета. После того как вернулся из магазина, я обнаружил, что окно в моей машине разбито. С заднего сиденья украли сумку со всеми материалами по делу об убийстве Немцова, все аудиозаписи судебных заседаний, а также мое удостоверение адвоката, паспорт и загранпаспорт», — рассказал он.

Садаханов подал в полицию заявление о краже.

723 просмотров


Старости
«НКР» вновь на сцене КВН
«НКР» вновь на сцене КВН наша реакция
Наша погода
Сегодня 8° / 2°
16 Фев 4° / 0°
17 Фев 2° / -2°
18 Фев 4° / 1°

Наши деньги
1 USD   =   1.7296 AZN
1 EUR   =   1.8293 AZN
1 RUB   =   0.0303 AZN


Новостная лента

Иранец пытался вывезти из Азербайджана десятки тысяч пиявок фото; видео
Кравчук, Кучма и Ющенко снова едут в Баку
В России возведут мемориал турецким cолдатам
Flydubai начинает полеты в Габалу
Замир Каражанов о приезде армян в Баку реакция из Казахстана
Цена независимости ТВ – 1 миллион
Гражданина Азербайджана поймали с угнанным в Польше Land Rover
Депутат Араз Ализаде: «Сокращать надо не только министерства, но и районы»
Ради переезда в Азербайджан подросток ограбил родного отца
Ситуация в экономике Азербайджана. Правительство и международные эксперты считают по-разному
В Польше разместят десятки американских вертолетов
Песков: «Путин и Трамп не обсуждали Крым»
Мамедъяров летит в Мюнхен на переговоры по Карабаху
Облавы на турецких имамов в Германии
Доминиканских журналистов застрелили во время прямого эфира
В Москве обстреляли машину адвоката обвиняемого в убийстве Немцова
«Азерэнержи» увеличило выработку электроэнергии
Ильхам Алиев подарил квартиру семье героя фото
Американцы и Эльман Рустамов в унисон об укреплении маната наш комментарий
Синоптики предупреждают о нестабильной погоде
США модернизируют свои ядерные силы
Талибы похитили 50 человек
Сулейман Керимов подарил сыну аэропорт Махачкалы
Брата лидера КНДР убили вьетнамские шпионки
МИД России о деле Лапшина