Мамедъяров летит в Мюнхен на переговоры по Карабаху

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретится в рамках Мюнхенской конференции по безопасности с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, с которыми обсудит вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Запланирована встреча главы МИД Азербайджана с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 17-19 февраля", - сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Сопредседателями Минской группы ОБСЕ, выполняющей посредническую миссию в урегулировании карабахского конфликта, являются Россия, США и Франция.