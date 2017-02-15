 

В Польше разместят десятки американских вертолетов

 

Польская армия согласовывает детали размещения в стране второй крупной американской военной единицы — бригады боевой авиации, в состав которой входят более 80 вертолетов и 400 военнослужащих, сообщает газета Rzeczpospolita.

Согласно данным газеты, авиагруппа будет размещена на аэродроме в Повидзе (Великопольское воеводство в центре страны) и должна обеспечить воздушную поддержку для танковой бригады, которая прибыла в страну ранее. В состав авиагруппы, по данным издания, входят около 50 вертолетов Black Hawk разных видов, 24 ударных вертолета AH-64 Apache и порядка 10 тяжелых военно-транспортных вертолетов Chinook.

Утверждается, что вертолеты уже доставлены в Германию, в ближайшее время будет принято решение об их транспортировке в Польшу, которая может состояться уже в конце марта текущего года.

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