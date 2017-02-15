Ситуация в экономике Азербайджана. Правительство и международные эксперты считают по-разному

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Азербайджана по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «BB+/B», оставив прогноз по рейтингам негативным. Агентство увязывает свой вывод с неэффективной институциональной системой страны. Мол, экономика по-прежнему корректируется в соответствии со слабыми внешнеэкономическими условиями, а давление на платежный баланс сохраняется. Единственное, благодаря чему фискальная позиция правительства остается сильной, - это значительные резервы в инвалюте в Госнефтефонде. Хотя, по его же прогнозам, ситуация в стране не так уж и плачевна.

Так, по расчетам S&P, в 2017 году Азербайджан ждет нулевой экономический рост при номинальном ВВП на 67 млрд. манатов (35 млрд. долларов) против спада на 4% и номинального ВВП на 58 млрд. манатов в 2016 году. А в 2018 году рост составит 3% при номинальном ВВП на 73 млрд. манатов, в 2019 году – 4%, 81 млрд. манатов, а в 2020 году – 4%, 87 млрд. манатов (44 млрд. долларов). ВВП на душу населения составит 3,6 тыс. долларов, что будет на 1,2% ниже, чем в 2016 году (3,7 тыс. долларов), но в 2018 году показатель вернется на уровень 3,7 тыс. долларов(+1,8%), а в 2019 и 2020 годах составит по 4 тыс. долларов.

Но данные агентства расходятся с прогнозами правительства Азербайджана, заложенными в госбюджет-2017. Правительство на 2017 год прогнозирует рост ВВП на уровне 1%, а номинальный объем ВВП в 2017 году составит около 61,5 млрд. манатов. Также не сходятся показатели правительства и S&P по более долгосрочным прогнозам. По прогнозам правительства, в 2018 году экономический рост в стране ускорится до 1,5%, в 2019 году он составит 2,8%, а в 2020 году – 2,4%.

Ранее мы подробно проанализировали прогнозы правительства на текущий год, и повторно к ним возвращаться нет смысла. Отметим лишь, что прогнозы Международного валютного фонда, Всемирного банка и ряда других авторитетных организаций также ближе к расчетам правительства. Но очевидно, что пожадничавшие с прогнозами на текущий год эксперты рейтингового агентства проявили большую по сравнению с правительством щедрость в последующие три года. Это говорит лишь о различиях в их подходе к предстоящим ожиданиям, но никак не о предвзятости агентства. Поэтому имеет смысл внимательно присмотреться к тому, как оно видит дальнейшее развитие отдельных сфер экономики страны.

При всем негативном отзыве о деятельности Центробанка агентство все же отмечает, что в этом году валютные резервы ЦБА вырастут до 4,531 млрд. долларов против 4,001 млрд. в прошлом году. В 2018 году валютные резервы возрастут до 4,898 млрд., в 2019 году до 5,502 млрд., а в 2020 году - до 6,377 млрд. долларов. Но и эти показатели расходятся с прогнозами правительства и МВФ, который ожидают, что такой рост в среднесрочной перспективе будет составлять примерно по 0,5 млрд. долларов в год. В частности, по прогнозам МВФ, к 2018 году резервы ЦБА достигнут 4,617 млрд. долларов, к 2019 – 5,117 млрд. долларов, к 2020 – 5,617 млрд. долларов и только к 2021 составят 6,117 млрд. долларов. Но, несмотря на все расхождения по конкретным показателям, в оценке общей тенденции валютных резервов к заметному росту валютных резервов ЦБА стороны едины.

В целом же агентство считает, что банковский сектор страны продолжает оставаться слабым и находится под влиянием сложной экономической ситуации. Так, официальная доля проблемных кредитов в общих кредитных вложениях составляет около 9%, но S&P считает эту цифра заниженной, а реальный объем проблемных кредитов оценивает намного выше. Возможности же влияния Центробанка на макроэкономическую динамику, помимо установления валютного режима и интервенции на рынке, все еще ограничены. А уровень долларизации депозитов в банках в 75% ограничивает возможности влияния ЦБА на монетарную политику. Ну, эта часть отчета агентства, как говорится, в комментариях не нуждается, об этом мы все уже давно знаем.

Свою оценку S&P дает и трансферту из Госнефтефонда в Центробанк, который впервые будет осуществлен в этом году. По прогнозам агентства, хотя запланированная сумма трансферта составляет 7,5 млрд. манатов, реальная сумма перевода будет значительно меньше. Агентство связывает это с тем, что правительство по-прежнему будет проводить осторожную политику в том, что касается использования средств ГНФАР для монетарных целей. Вообще, следует подчеркнуть: S&P считает, что правительство в целом ужесточило политику в отношении расходов, чтобы ослабить усилившееся давление внешнеэкономических факторов. А поскольку официальных комментариев по этому поводу еще не было, примем прогноз агентства за основу и дождемся каких-то конкретных фактов, чтобы сделать свои выводы.

Серьезные разногласия среди экспертов вызвали и прогнозы агентства по спаду темпов роста инвестиций в реальном выражении, которые показаны в качестве основной негативной тенденции азербайджанской экономики. И это действительно так кажется, но только на первый взгляд. S&P считает, что реальный рост инвестиций в Азербайджан снизится в 4 раза – с 12% в 2011 до 3% в 2020 году. Но… в период 2011-2020 годов. Хотя такое сравнение не совсем корректно. Ведь в 2013 году реальный рост инвестиций достиг своего пика (19,4%), а в 2016 году по известным причинам произошел его обвал с 2% до -9%. И, конечно же, для полного восстановления того пикового показателя потребуется еще не один год упорной работы правительства. Поэтому не надо удивляться пугающему на первый взгляд показателю снижения объема инвестиций в 4 раза.

В реальности же они в 2017 году вырастут на 5,5%, в 2018 году - на 4%, а в 2019 году – на 3,5%. То же можно сказать и о прямых иностранных инвестициях, которые, по прогнозам S&P, вырастут в 2017 году с 12,7% до 15,9% ВВП, в 2018 году - до 16,4%, в 2019 году – до 18,3% ВВП. А в 2020 году они составят 18,5% ВВП. Хотя в целом за десять лет объем прямых иностранных инвестиций снизится вдвое по сравнению с 2011 годом. Но это и понятно, двойной спад в экономике в целом не может не отразиться на объеме привлеченных инвестиций.

А вот, что касается безработицы, то тут уж с прогнозами агентства никак нельзя согласиться. S&P пришло к негативным выводам в отношении занятости в Азербайджане. По его оценкам, в 2017 году безработица в стране возрастет до 6% против 5,5% в 2016 году. В 2018 году показатель вернется к значению в 5,5%. А в 2019 и 2020 годах безработица составит по 5%.

В то же время нам прекрасно известно, какие проекты реализуются сегодня в стране. В ближайшие годы тысячи людей найдут работы в строящихся промпарках, промзонах, агропарках, не говоря уже о новых заводах, фабриках, транспортно-логистических центрах, которые сегодня возводятся во всех концах страны. И это еще раз доказывает, что S&P, видимо, пришло к своим заключениям без изучения многих деталей развития экономики страны, что и приводит порой к расхождениям между оценками правительства и агентства.