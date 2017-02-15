Ради переезда в Азербайджан подросток ограбил родного отца

В Тульской области завершился судебный процесс над несовершеннолетним жителем города Кимовска, ограбившего собственного отца.

В ходе суда было установлено, что юноша проживал в Кимовске с отцом и мачехой. Между родственниками складывались плохие отношения, поэтому парень решил уехать к родным в Азербайджан. Для этого подросток украл деньги, забрал документы и уехал. Его путь пролегал через Тулу, Москву и Киев. Позже он перебрался в Дагестан, где и был задержан сотрудниками полиции.

«Своими преступными действиями подсудимый С. причинил потерпевшему материальный ущерб в крупном размере, – сообщает пресс-служба Управления судебного департамента Тульской области. – Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся».

Приговором суда несовершеннолетний С. признан виновным в краже, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считается условным с испытательным сроком 2 года.