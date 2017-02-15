Депутат Араз Ализаде: «Сокращать надо не только министерства, но и районы»

Одновременно с сокращением числа министерств необходимо провести в стране административно-территориальную реформу, считает депутат Милли Меджлиса Азербайджана Араз Ализаде.

«Объединение Минтранспорта с Минсвязи весьма положительное решение. Количество министерств и комитетов несоизмеримо больше, чем это требуется для такой небольшой страны, как Азербайджан», - сказал А.Ализаде в беседе с haqqin.az.

Нынешняя административная система, включающая 66 районов и 14 городов, по его мнению, неоправданно раздута и неэффективна. Столь дробное районирование требует значительных трат и ими сложно управлять.

«Содержание такого количества аппаратов местной исполнительной власти ложится тяжелым бременем на государственный бюджет. К тому же местные органы часто дублируют друг друга», - отметил депутат.

Наиболее оптимальным вариантом, как полагает А.Ализаде, является объединение районов в 10 вилайетов с соответствующей исполнительной властью. А в городах функции администрации должно перейти к муниципалитетам. Такая реформа, во-первых, позволит сэкономить средства госбюджета, во-вторых, создаст условия для более оперативной реализации принятых государством различных программ в социально-экономической сфере, и, наконец, положительно скажется на качестве работы местных органов управления, уверен депутат.