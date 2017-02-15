Цена независимости ТВ – 1 миллион

Именно такая сумма была перечислена на счет близкого родственника судьи по делу «Рустави 2» Наты Назгаидзе после того, как она передала независимый телеканал в распоряжение близкого человека Бидзины Иванишвили, фактического правителя Грузии.

Это так же верно, как и то, что 1 млн лари равен 382 тысячам долларов. Судья Н.Назгаидзе своим решением передала телеканал новому владельцу - бизнесмену Кибару Шалваши - в ноябре прошлого года, а аккурат уже в декабре мэрия Тбилиси перевела на счет ее брата Звиада Назгаидзе около 1 млн лари за якобы проданный им земельный участок.

Законность этой сделки должен был рассмотреть 14 февраля тбилисский городской суд, однако его перенесли на март без объяснения причин. Зато вызов гендиректора «Рустави 2» Ники Гварамия в главпрокуратуру на допрос состоялся в тот же день. Причины же интереса главпрокуратуры к руководителю популярного телеканала не составляют секрета. Накануне объединенные силы сторонников (8 политических и несколько общественных организаций) «Рустави 2» провели перед мэрией Тбилиси протестную акцию, требуя встречи с мэром грузинской столицы Давидом Нармания.

Итог акции – 14 ее участников задержаны, гендиректор «Рустави 2» на допросе в прокуратуре, передрались председатель Политсовета «Нацдвижения», депутат парламента Грузии Ника Мелия и представители Службы безопасности. В конечном счете участники акции разошлись, правда, твердо пообещав полиции вернуться в ближайшее время.

Наверное, так оно и будет. Но и митинганты, и власти Тбилиси прекрасно знают, что этот конфликт может быть разрешен в последней судебной инстанции - Большой палате Верховного суда. Если палата тоже согласится с упомянутым решением судьи Наты Назгаидзе, тогда «Рустави 2» оставят в собственности Кибара Халваши. Иначе говоря, под контролем Бидзины Иванишвили окажется и последняя надежда грузинской оппозиции «Рустави 2». И тогда никакой митинг не поможет ни телеканалу, ни «Национальному движению» – главной оппозиционной силе, противостоящей правящей «Грузинской мечте».