«Конечно же, я поддерживаю миротворческую «Платформу для мира между Арменией и Азербайджаном». Это здравая идея». Об этом в беседе с haqqin.az заявил известный казахстанский политолог Замир Каражанов.

Отвечая на вопрос: «Поможет ли эта инициатива мирному урегулированию конфликта между Азербайджаном и Арменией, и насколько вообще народная дипломатия может оказать влияние на ход переговоров?», Каражанов заявил, что, хотя решения принимаются политиками, позиция общества важна, поэтому не стоит умалять значение платформы.

По мнению казахстанского политолога, подписанная представителями гражданского общества Армении и Азербайджана декларация указывает на настроения определенной части населения. «Пусть это и не все общество, но и этого достаточно, чтобы стать сигналом для тех людей, которые принимают важные для страны решения. Суть сигнала в том, что худой мир лучше доброй ссоры (хотя события в Нагорном Карабахе трудно назвать доброй ссорой). Словом, в обществе формируется социальный запрос на худой мир», - заявил эксперт.

По его мнению, гражданская инициатива показывает границы, в пределах которых политики и переговорщики могут «маневрировать». Эти рамки расширяются. Ради спокойствия и мира люди готовы пойти на компромисс.

«Кроме того, важно, что диалог инициирован представителями гражданского общества двух стран - Армении и Азербайджана. Это указывает на то, что в сознании населения двух государств растет понимание того, что решение проблемы Нагорного Карабаха лежит не через насилие, а через диалог. Можно надеяться на то, что в будущем в Армении и Азербайджане сформируется новый общественный консенсус (позиция, которая объединит граждан), который может заложить фундамент для новой стабильности и безопасности в Кавказском регионе», - подчеркивает Каражанов.

Наконец, любой конфликт подрывает доверие, а без него невозможен мир. Поэтому для мирного процесса важно восстановить доверие между странами, народами.

«В этом смысле «Платформа для мира между Арменией и Азербайджаном» может стать хорошим подспорьем для политиков или переговорщиков. Конечно, инициатива общественных активистов двух стран сама по себе не урегулирует конфликт, но она закладывает почву для мирного процесса в будущем», - уверен казахстанский политолог.