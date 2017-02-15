 

Flydubai начинает полеты в Габалу

 

Дубайская авиакомпания Flydubai сегодня объявила о запуске трех новых направлений на летний сезон. С июня по сентябрь 2017 года перевозчик будет выполнять рейсы по новым маршрутам: Батуми (Грузия), Габала (Азербайджан) и Тиват (Черногория), сообщает Бизнес Грузия.

Вслед за открытием перелетов в Бангкок в конце 2016 года Flydubai продолжает развивать маршрутную сеть, дополняя ее популярными летними направлениями для пассажиров из Дубая и региона. Решение о запуске новых сезонных рейсов стало ответом на пожелания клиентов и спрос на направления для отдыха по маршрутной сети авиакомпании.

Flydubai станет первой авиакомпанией, предлагающей прямые рейсы из ОАЭ в Габалу и Тиват, а также первой на маршруте Дубай – Батуми. Для посещения этих городов гражданам стран Залива не требуется виза, а резиденты ОАЭ могут получить ее по прибытии.

«Мы хотели бы поблагодарить власти Азербайджана, Грузии и Черногории за упрощение визового режима для резидентов ОАЭ и стран Залива, благодаря чему путешествие в эти страны становится более доступным», – сказал Гейт Аль Гейт, исполнительный директор Flydubai, комментируя открытие новых маршрутов.

«Мы продолжаем искать новые перспективы для расширения маршрутной сети и предлагаем пассажирам больше возможностей для путешествий, особенно в период летних отпусков. Новые популярные направления дополнят карту маршрутов Flydubai и станут отправной точкой для знакомства с этой частью региона», - добавил Гейт Аль Гейт.

Батуми станет вторым городом маршрутной сети Flydubai в Грузии после Тбилиси, а Габала – вторым направлением в Азербайджане после Баку. Flydubai будет выполнять три рейса в неделю в Батуми и два рейса в неделю в Габалу.

«Мы уверены, что спрос на новые летние направления будет высоким среди пассажиров как эконом-, так и бизнес-класса. Интерес к доступным, популярным и нетипичным маршрутам для отдыха продолжает расти, особенно на рынке стран Залива. Эти направления предлагают альтернативные варианты для тех, кто выбирает пляжный или городской отдых», - сказал Джейхун Эфенди, старший вице-президент Flydubai по коммерческим операциям в ОАЭ, странах Ближнего Востока, СНГ и Европы.

389 просмотров


Старости
«НКР» вновь на сцене КВН
«НКР» вновь на сцене КВН наша реакция
Наша погода
Сегодня 8° / 2°
16 Фев 4° / 0°
17 Фев 2° / -2°
18 Фев 4° / 1°

Наши деньги
1 USD   =   1.7296 AZN
1 EUR   =   1.8293 AZN
1 RUB   =   0.0303 AZN


Новостная лента

Иранец пытался вывезти из Азербайджана десятки тысяч пиявок фото; видео
Кравчук, Кучма и Ющенко снова едут в Баку
В России возведут мемориал турецким cолдатам
Flydubai начинает полеты в Габалу
Замир Каражанов о приезде армян в Баку реакция из Казахстана
Цена независимости ТВ – 1 миллион
Гражданина Азербайджана поймали с угнанным в Польше Land Rover
Депутат Араз Ализаде: «Сокращать надо не только министерства, но и районы»
Ради переезда в Азербайджан подросток ограбил родного отца
Ситуация в экономике Азербайджана. Правительство и международные эксперты считают по-разному
В Польше разместят десятки американских вертолетов
Песков: «Путин и Трамп не обсуждали Крым»
Мамедъяров летит в Мюнхен на переговоры по Карабаху
Облавы на турецких имамов в Германии
Доминиканских журналистов застрелили во время прямого эфира
В Москве обстреляли машину адвоката обвиняемого в убийстве Немцова
«Азерэнержи» увеличило выработку электроэнергии
Ильхам Алиев подарил квартиру семье героя фото
Американцы и Эльман Рустамов в унисон об укреплении маната наш комментарий
Синоптики предупреждают о нестабильной погоде
США модернизируют свои ядерные силы
Талибы похитили 50 человек
Сулейман Керимов подарил сыну аэропорт Махачкалы
Брата лидера КНДР убили вьетнамские шпионки
МИД России о деле Лапшина