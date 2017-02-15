Flydubai начинает полеты в Габалу

Дубайская авиакомпания Flydubai сегодня объявила о запуске трех новых направлений на летний сезон. С июня по сентябрь 2017 года перевозчик будет выполнять рейсы по новым маршрутам: Батуми (Грузия), Габала (Азербайджан) и Тиват (Черногория), сообщает Бизнес Грузия.

Вслед за открытием перелетов в Бангкок в конце 2016 года Flydubai продолжает развивать маршрутную сеть, дополняя ее популярными летними направлениями для пассажиров из Дубая и региона. Решение о запуске новых сезонных рейсов стало ответом на пожелания клиентов и спрос на направления для отдыха по маршрутной сети авиакомпании.

Flydubai станет первой авиакомпанией, предлагающей прямые рейсы из ОАЭ в Габалу и Тиват, а также первой на маршруте Дубай – Батуми. Для посещения этих городов гражданам стран Залива не требуется виза, а резиденты ОАЭ могут получить ее по прибытии.

«Мы хотели бы поблагодарить власти Азербайджана, Грузии и Черногории за упрощение визового режима для резидентов ОАЭ и стран Залива, благодаря чему путешествие в эти страны становится более доступным», – сказал Гейт Аль Гейт, исполнительный директор Flydubai, комментируя открытие новых маршрутов.

«Мы продолжаем искать новые перспективы для расширения маршрутной сети и предлагаем пассажирам больше возможностей для путешествий, особенно в период летних отпусков. Новые популярные направления дополнят карту маршрутов Flydubai и станут отправной точкой для знакомства с этой частью региона», - добавил Гейт Аль Гейт.

Батуми станет вторым городом маршрутной сети Flydubai в Грузии после Тбилиси, а Габала – вторым направлением в Азербайджане после Баку. Flydubai будет выполнять три рейса в неделю в Батуми и два рейса в неделю в Габалу.

«Мы уверены, что спрос на новые летние направления будет высоким среди пассажиров как эконом-, так и бизнес-класса. Интерес к доступным, популярным и нетипичным маршрутам для отдыха продолжает расти, особенно на рынке стран Залива. Эти направления предлагают альтернативные варианты для тех, кто выбирает пляжный или городской отдых», - сказал Джейхун Эфенди, старший вице-президент Flydubai по коммерческим операциям в ОАЭ, странах Ближнего Востока, СНГ и Европы.