Кравчук, Кучма и Ющенко снова едут в Баку

Экс-президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко 16-17 марта прибудут в Азербайджан. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой.

Цель визита – участие в V Глобальном форуме открытых обществ, организуемом Международным центром Низами Гянджеви при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой.

Экс-президенты Украины выступят на нескольких панельных обсуждениях по ситуации в мире, борьбе с терроризмом и новыми угрозами.

Отметим, что все три экс-президента Украины являются членами Международного центра Низами Гянджеви и ранее неоднократно принимали участие в Глобальных формах.