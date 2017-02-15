Гражданин Ирана Захеди Гуламрза пытался контрабандным путем вывезти из Азербайджана 30 тысяч пиявок, сообщает ARB TV.

Согласно информации, конфискованные у иранца пиявки были выпущены в специальный водоем в Мингячевире.

Захеди Гуламрза был задержан на таможенном контрольно-пропускном пункте в Астаре. Не получив от соответствующих органов специального разрешения на вывоз пиявок из Азербайджана, иранец пытался вывезти их контрабандным путем в Иран, где планировал продать.

Возбуждено уголовное дело, начато следствие.