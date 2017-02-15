В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжились слушания по громкому делу бывшего инспектора Государственной автомобильной транспортной службы Ровшана Ахмедова, обвиняемого в краже ювелирных изделий стоимостью 800 тысяч манатов. Драгоценности принадлежали Чингизу Бахшиеву, бывшему советнику экс-министра транспорта Зии Мамедова.

Заседание, на сей раз под председательством нового судьи Афгана Гаджиева (отметим, что прошлый судья взял самоотвод), началось с оглашения прокурором Фаридом Нагиевым обвинительного акта.

Согласно материалам следствия, Ровшан Ахмедов присвоил ювелирные изделия бывшего чиновника Минтранса, которые тот дал ему на хранение. Р.Ахмедову инкриминируется преступление по статье 170 (мошенничество) УК Азербайджана.

Обвиняемый Р.Ахмедов и на сей раз себя виновным не признал.

Долгие годы работавший в системе Министерства транспорта Чингиз Бахшиев дал показания в качестве потерпевшего. Отвечая на вопросы судьи, Ч.Бахшиев рассказал, что с 2003 по 2014 год он был главой Государственной автомобильной транспортной службы Минтранса, а с 2014 года и до ухода на пенсию являлся советником министра транспорта.

«Мать обвиняемого и моя мать были родственницами. Я доверял Ровшану и как родственнику, и как человеку, который 12 лет работал бок о бок со мной в Минтрансе, часто бывал у нас дома. В 2015 году я с женой уезжал в Австрию. Перед отъездом все семейные драгоценности я упаковал, составил их перечень и передал Ровшану. Всего золотых изделий было не менее 6-7 килограммов», - заявил потерпевший.

Поездка Ч.Бахшиева за границу была вызвана необходимостью лечения. Потерпевший считает, что обвиняемый намеренно отравил его.

По словам Ч.Бахшиева, это случилось, когда они с Р.Ахмедовым были на вечерней прогулке. «У него в руках была бутылка воды, и он предложил мне выпить, - объяснил потерпевший. - Я сделал несколько глотков. На следующее утро почувствовал себя настолько плохо, что меня доставили в больницу. Так как и через несколько дней мне лучше не становилось, я решил продолжить лечение в Австрии. Пробыл там две недели, но и австрийские врачи не смогли поставить точный диагноз».

Еще до возвращения экс-чиновника в Баку Ровшан Ахмедов позвонил ему и сказал, что хочет вернуть отданные на хранение драгоценности. Ч.Бахшиев предложил отнести золото дочери Фатиме.

«Дочь позвонила мне и сказала, что банки с золотом, которые принес Ровшан, подозрительно легкие. Я ответил ей, что по приезде в Азербайджан сам посмотрю. Вернувшись, обнаружил, что возвращенные драгоценности весят не более 300-400 граммов. Банки с золотом я специально не вскрывал, а сделал это лишь в присутствии самого Ровшана, пригласив его к себе домой. Стоило только спросить у него, где остальные изделия, как он занервничал и стал кричать, что я хочу повесить на него воровство. Но я потребовал, чтобы он вернул мое золото», - поведал потерпевший.

Между тем Ч.Бахшиев заявил, что недоволен тем, что пишут о нем в связи с судебным процессом в СМИ, обвинил журналистов в клевете и попросил судью следующее заседание провести в закрытом режиме.

На вопросы защитников обвиняемого Ч.Бахшиев отвечал весьма уклончиво. Так, адвокату А.Мамедову, поинтересовавшемуся, является ли он владельцем частной медицинской клиники в Сальяне, потерпевший ответил отрицательно. Однако А.Мамедов представил документы, свидетельствующие, что на имя его подзащитного Р.Ахмедова в Сальяне зарегистрирована стоматологическая клиника, которую переоформил на него Ч.Бахшиев, владевший ею ранее.

«Если бы мой подзащитный был вором и мошенником, потерпевший Чингиз Бахшиев не стал бы переводить свою клинику на его имя. Он доверил моему подзащитному золото, клинику и земельные участки», - заявил защитник.

Однако потерпевшего возмутили слова адвоката, и он потребовал, чтобы ему задавали вопросы только о золоте и ни о чем больше.

«Ваш подзащитный при следователе сказал мне, что, если я заберу свое заявление, он вернет мне золото», - заявил экс-чиновник Минтранса.

Адвокат пытался уточнить, зафиксированы ли в протоколе допроса эти слова Р.Ахмедова. Потерпевший лишь пожал плечами.

Отвечая на вопросы судьи, Ч.Бахшиев показал, что они с женой упаковали золото в пластиковые банки, которые он затем отнес к Ровшану Ахмедову домой.

Затем в качестве свидетеля выступила дочь потерпевшего Севиль Бахшиева, отметившая, что среди пропавших драгоценностей были и ее золотые украшения, в том числе золотые монеты.

На вопрос судьи, действительно ли Ровшан Ахмедов по указанию Чингиза Бахшиева приносил домой к Севиль Бахшиевой один миллион 360 тысяч долларов, свидетель гневно заявила, что обвиняемый лжет.

Затем в качестве свидетеля выступила другая дочь потерпевшего, Фатима Бахшиева. Она заявила, что, когда Ровшан Ахмедов принес золото ее отца к ней домой, ей показалось, что банки с драгоценностями очень легкие. Она сразу позвонила отцу в Австрию и поделилась своими подозрениями.

Очередное заседание суда по делу Р.Ахмедова назначено на 21 февраля.