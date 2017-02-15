В Иране проходят крупные военные учения

В юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан начались крупные военные учения народного ополчения "Басидж", сообщают иранские СМИ.

Учения начались в 19 округах по всей провинции и будут продолжаться до 24 февраля, заявил командующий базой гвардейского корпуса "Кудс" (КСИР) на юго-востоке страны генерал Мохаммад Марани. 76 мужских бригад и 22 бригады, сформированные из женщин, участвуют в учениях, отметил иранский генерал.

По словам Марани, учения включают в себя маневры в сфере обороны и безопасности, поисково-спасательных операций и кризисного управления.