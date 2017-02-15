Киевское заседание ГУАМ, назначенное на март этого года, предоставит отличные возможности для выработки общей стратегии урегулирования межнациональных конфликтов.

Комментируя для haqqin.az повестку предстоящей встречи премьер-министров стран — членов организации, известный украинский политолог Михаил Погребинский особо подчеркнул этот шанс.

На заседании Азербайджан представит премьер-министр Артур Расизаде.

«Все четыре страны-участницы имеют проблемы с территориальной целостностью, и пока только Молдова больше других подошла к урегулированию приднестровского конфликта. Во всяком случае приднестровская футбольная команда играет в молдавском футбольном чемпионате, произведенные в Приднестровье товары продаются как молдавские и пр. То есть официальный Кишинев придерживается гибкой политики, тогда как позиция Украины, Грузии и Азербайджана в отношении сепаратистов гораздо более жесткая», — отметил М.Погребинский.

На площадке ГУАМ путем переговоров, обмена мнениями можно сформировать общую стратегию для более прагматичного решения межнациональных конфликтов, уверен политолог.

«Мне интересно, что выдвинет Украина. Не исключено, что украинская сторона в лице премьер-министра Владимира Гройсмана предложит другим участникам ГУАМ дружить против России. Из всех стран организации самые лучшие отношения у России с Азербайджаном.

Баку и Москва поддерживают высокий уровень сотрудничества. Что касается Молдовы, то там только президент является сторонником сближения с Россией. У Грузии отношения с РФ тоже неоднозначные, а Украина вообще де-факто находится в состоянии войны с Кремлем. И такой разброд может завести организацию в тупик», — считает эксперт.

По его мнению, если раньше США поддерживали ГУАМ как альтернативу СНГ, то с приходом к власти Дональда Трампа такого содействия со стороны Вашингтона не будет.

По поводу экономических перспектив ГУАМ Погребинский отметил, что в современном мире самый лучший путь развития экономического сотрудничества — это двусторонние отношения. К примеру, Азербайджан и Украина имеют отличные торгово-экономические связи по многим сферам — от машиностроения до энергетики. «А вот многосторонние форматы зачастую не обеспечивают ожидаемый эффект», — подчеркнул М.Погребинский.