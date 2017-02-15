 

Еврокомиссар о поставках азербайджанской нефти и газа в Европу

 

«Южный газовый коридор» - стратегическая инициатива, призванная обеспечить транспортировку каспийских газовых ресурсов на европейские рынки. Об этом в интервью Caspian Energy News заявил вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.

По его словам, эта цель диверсификации подчеркивается в стратегии европейской энергетической безопасности.

«Азербайджан является важным энергетическим партнером ЕС, в настоящее время обеспечивающим около 5% спроса на нефть в ЕС. Но ключевая роль Азербайджана связана с его позицией по проекту «Южный газовый коридор». Его своевременное завершение имеет решающее значение».

Шефчович добавил, что в целях успешной координации реализации «Южного газового коридора» президент Ильхам Алиев учредил Консультативный совет, третье заседание которого пройдет в Баку 23 февраля.

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