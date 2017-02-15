Трамп обвинил американскую разведку в сливе информации СМИ

Президент США Дональд Трамп заявил, что разведывательное сообщество страны незаконно предоставляет информацию американским СМИ, размещающим у себя публикации о его команде, передает РИА Новости.

"Информация незаконно передается провальным @nytimes и @washingtonpost разведывательным сообществом (АНБ и ФБР?)", — написал Трамп в своем Twitter.

Ранее неназванные американские чиновники заявили изданию New York Times, сославшись на данные о перехваченных телефонных звонках, что в 2016 году, до выборов в США, члены президентской кампании Дональда Трампа якобы неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки.

В понедельник вечером советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн покинул пост и признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Ранее СМИ сообщили, что Флинн в декабре 2016 года обсуждал с Кисляком антироссийские санкции, несмотря на опровержения по этому поводу со стороны представителей команды Трампа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Флинн разговаривал с Кисляком, но их разговор передается неверно.