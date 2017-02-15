Посол США в Азербайджане отказался посетить вместе с представителями аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса освобожденные в результате прошлогодней апрельской войны территории, сопредельные с оккупированным Карабахом. Об этом журналистам заявил председатель Госкомитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами, вице-премьер Азербайджана Али Гасанов, сообщает АПА.

«Все послы здесь, только 5-6 послов не смогли приехать по уважительным причинам. Не приехали посол США и руководитель Бакинского представительства Международного комитета Красного Креста», — заявил Али Гасанов во время визита в освобожденное от оккупации село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района аккредитованных в Азербайджане дипломатических представителей и руководителей международных организаций.

«Посол США находится в стране, Международный комитет Красного Креста объяснил это тем, что по их уставу они не участвуют в подобных мероприятиях. Я не верю в такой устав. Хотя они неоднократно обращались к нам для поездки в прифронтовую зону. Иногда мы даем разрешение на это, иногда нет. Однако они всегда хотят находиться на линии фронта.

Цель господина президента заключается в том, чтобы послы иностранных государств, представители международных организаций — Совета Европы, Евросоюза и ОБСЕ своими глазами увидели, в какое состояние ввергли армяне находившийся у них в течение четырех месяцев населенный пункт. Это также подтвердила миссия по расследованию фактов ОБСЕ. Одно дело, чтобы это было на бумаге, другое дело – увидеть своими глазами», — подчеркнул Али Гасанов.