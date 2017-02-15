Трамп: «Обама проводил слишком мягкую политику в отношении России»

Президент США Дональд Трамп сделал предположение о том, что бывший глава государства Барак Обама проводил слишком мягкую политику в отношении России. Соответствующее сообщение он разместил сегодня на своей странице в Твиттер, передает ТАСС.

«Крым был взят Россией во время администрации Обамы, - написал Трамп. - Был ли Обама слишком мягким в отношении России?»

Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 февраля 2017 г.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что Трамп ожидает возвращения Крыма в состав Украины и деэскалации ситуации на востоке этой страны.

«Президент дал очень ясно понять, что ожидает от российского правительства сокращения насилия в Украине и возвращения Крыма, - указал Спайсер. - В то же время он полностью рассчитывает на возможность налаживания отношений с Россией, в отличие от предыдущих администраций, в решении таких многочисленных проблем, стоящих перед международным сообществом, как угрозы со стороны группировки «Исламское государство» и терроризм».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с этим заявил, что Россия не будет обсуждать тему возвращения Крыма Украине с зарубежными партнерами, в том числе с США.