Трамп: «Обама проводил слишком мягкую политику в отношении России»

Президент США Дональд Трамп сделал предположение о том, что бывший глава государства Барак Обама проводил слишком мягкую политику в отношении России. Соответствующее сообщение он разместил сегодня на своей странице в Твиттер, передает ТАСС.

«Крым был взят Россией во время администрации Обамы, - написал Трамп. - Был ли Обама слишком мягким в отношении России?»

Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia?