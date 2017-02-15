МИД Азербайджана обвиняет Amnesty İnternational

«Заявление Amnesty İnternational по делу Александра Лапшина - извращенный пример двойных стандартов», - заявил в интервью Trend официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Почему Amnesty İnternational по-прежнему предпочитает молчать и делать вид, что ничего не знает о нарушении Арменией международного гуманитарного права, о том, что Армения более месяца не возвращала тело Чингиза Гурбанова и продолжает удерживать наших соотечественников Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, которые были взяты в заложники во время посещения могил своих родных и которые подвергаются физическим пытками и психологическому давлению?

Почему Amnesty İnternational, которая привыкла при каждом удобном случае безосновательно критиковать Азербайджан, до сих пор не заявила о своей позиции в связи с нарушением прав беженцев и вынужденных переселенцев, изгнанных в результате армянской агрессии со своих родных земель?» - сказал Гаджиев.

Попытки Amnesty İnternational придать политическую окраску делу Лапшина, которое следует рассматривать исключительно в правовой плоскости, абсолютно безосновательны, отметил Гаджиев.

Бредовые заявления Amnesty İnternational о том, что Лапшин может подвергаться пыткам, в то время как консульские службы посольств России и Израиля, а также адвокат Лапшина довольны условиями его содержания, смехотворны, сказал официальный представитель МИД.