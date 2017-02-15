 

Экс-министр заявил о готовности «туалеты мыть» по приказу Путина

 

Бывший глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрей Бельянинов заявил о готовности выполнять любую работу в качестве государственного служащего. Его слова приводит агентство RNS.

«Я буду работать там, куда поставит президент Владимир Путин, могу делать все: могу туалеты мыть, могу быть губернатором. Я человек служивый, всю жизнь служу государству, и как вы поняли из газет, не очень бедный, у меня все в порядке», — сказал Бельянинов.

Он также выразил надежду на то, что у главы государства есть планы по его трудоустройству.

29 июля прошлого года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не видит препятствий для дальнейшей карьеры Бельянинова на госслужбе.

Бельянинов подал прошение о своей отставке с поста главы ФТС в июле 2016 года. Незадолго до этого следователи, ведущие расследование уголовного дела по факту незаконного перемещения через границу алкогольной продукции в крупном размере и неуплаты таможенных пошлин, обнаружили в доме чиновника 58 миллионов рублей. Госслужащий рассказал, что денежные средства являются семейными накоплениями.

Андрей Бельянинов занимал пост главы ФТС с 2006 года. В 2004-2006 годах руководил Рособоронзаказом, до этого в течение четырех лет был гендиректором «Рособоронэкспорта». В 1990-х занимался бизнесом. В 1980-х служил в Первом главном управлении КГБ (внешняя разведка).

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