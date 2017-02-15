В Баку параллельно улице Юсифа Сафарова прокладывается новая автодорога протяженностью 1,1 километра, сообщили в ОАО «Азеравтойол», передает Trend.

Строительство указанной дороги рассчитано на устранение пробок, образующихся на улице Юсифа Сафарова в часы пик.

После того как дорога будет готова, автотранспортные средства смогут, не заезжая на улицу Юсифа Сафарова, напрямую проехать к улице Ковкеб Сафаралиевой, а оттуда по улице Диляры Алиевой в центр города. Это, в свою очередь, значительно уменьшит интенсивность движения на улице Юсифа Сафарова.

В настоящее время сносятся имеющиеся на этой территории препятствия, переносятся коммуникационные линии, а также ведутся работы по строительству дорожного полотна.

Дорога, шириной 12 метров, будет состоять из двух полос движения. Ширина проезжей части составит девять метров. Для обеспечения безопасного движения пешеходов вдоль дороги по обеим сторонам будут построены тротуары, шириной 1,5 метра. Все работы ведутся на высоком качественном уровне и с соблюдением технологической последовательности. Для завершения работ в кратчайший срок привлечено достаточное количество живой силы и техники.