 

В центре Баку прокладывают новую дорогу фото; видео

 

В Баку параллельно улице Юсифа Сафарова прокладывается новая автодорога протяженностью 1,1 километра, сообщили в ОАО «Азеравтойол», передает Trend.

Строительство указанной дороги рассчитано на устранение пробок, образующихся на улице Юсифа Сафарова в часы пик.

После того как дорога будет готова, автотранспортные средства смогут, не заезжая на улицу Юсифа Сафарова, напрямую проехать к улице Ковкеб Сафаралиевой, а оттуда по улице Диляры Алиевой в центр города. Это, в свою очередь, значительно уменьшит интенсивность движения на улице Юсифа Сафарова.

В настоящее время сносятся имеющиеся на этой территории препятствия, переносятся коммуникационные линии, а также ведутся работы по строительству дорожного полотна.

Дорога, шириной 12 метров, будет состоять из двух полос движения. Ширина проезжей части составит девять метров. Для обеспечения безопасного движения пешеходов вдоль дороги по обеим сторонам будут построены тротуары, шириной 1,5 метра. Все работы ведутся на высоком качественном уровне и с соблюдением технологической последовательности. Для завершения работ в кратчайший срок привлечено достаточное количество живой силы и техники.

 

903 просмотров


Старости
Открыли огонь по азербайджанским пограничникам
Открыли огонь по азербайджанским пограничникам Инцидент на границе
Наша погода
Сегодня 8° / 2°
16 Фев 4° / 0°
17 Фев 2° / -2°
18 Фев 4° / 1°

Наши деньги
1 USD   =   1.7296 AZN
1 EUR   =   1.8293 AZN
1 RUB   =   0.0303 AZN


Новостная лента

Этот день Арифа Пашаева наша доска почета
В Баку из автомобиля украли десятки тысяч
Ожесточенные бои на севере Сирии между турками и курдами
Посол США не поехал… А посол России в освобожденном селе Карабаха
Артур Гаспарян о дуэте гянджинца Джавида и ереванки Эвы эксклюзив
В центре Баку прокладывают новую дорогу фото; видео
Экс-министр заявил о готовности «туалеты мыть» по приказу Путина
МИД Азербайджана обвиняет Amnesty İnternational
Трамп: «Обама проводил слишком мягкую политику в отношении России»
Amnesty İnternational: «Блогер Лапшин может быть подвергнут пыткам в Баку»
Центробанк сохранил курс маната
Пациент бакинской больницы пытался покончить с собой
Посол США в Баку отказался посетить освобожденное село в Карабахе громкий скандал
Трамп обвинил американскую разведку в сливе информации СМИ
Еврокомиссар о поставках азербайджанской нефти и газа в Европу
«Лишь у Азербайджана самые лучшие отношения с Россией» накануне саммита ГУАМ
В Иране проходят крупные военные учения
Экс-советник Зии Мамедова: «Я отдал Ровшану 6-7 кг золота» haqqin.az из зала суда
Иранец пытался вывезти из Азербайджана десятки тысяч пиявок фото; видео
Кравчук, Кучма и Ющенко снова едут в Баку
В России возведут мемориал турецким cолдатам
Flydubai начинает полеты в Габалу
Замир Каражанов о приезде армян в Баку реакция из Казахстана
Цена независимости ТВ – 1 миллион
Гражданина Азербайджана поймали с угнанным в Польше Land Rover