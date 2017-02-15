«Оба исполнителя оставили самое позитивное впечатление. Я не вижу причин, по которым азербайджанец Джавид Мамедов, при правильной раскрутке и определенной степени удачи, не мог бы составить конкуренции самым известным глянцевым «звездам» эстрады, по которым «сохнут» миллионы поклонников и поклонниц. Убедительна и интересна певица из Армении Эва Восканян. На «слепом» прослушивании она смело «замахнулась» на Земфиру и сумела очень достойно справиться с этим вызовом. Так что первые впечатления от обоих исполнителей очень позитивные. Но самой яркой героиней в этой истории является, конечно, прекрасная и блистательная Джамала, которая не перестает удивлять. Причем не только творчеством, но и человеческими поступками, личностным началом. Ее идея создать из своих новых подопечных дуэт мира не может вызывать никаких иных эмоций, кроме одобрения, сочувствия, похвалы и аплодисментов», - заявил в интервью haqqin.az известный российский музыкальный критик Артур Гаспарян.

Он указал на то, что сложно прогнозировать, насколько этот благородный порыв действительно поможет делу мира, примирения двух народов, которые, как с сожалением заметила Джамала, друг с другом сейчас даже не разговаривают, но порыв вдохновляет.

«В недавней заметке на Haqqin.az совершенно уместно и справедливо упоминался в этом контексте выступавший на Евровидении 2009 года в Москве под флагом Израиля арабо-еврейский дуэт Ноа и Мира. Девушки очень достойно пронесли тогда на евросонге оливковую ветвь мира, хотя у них дома было много недовольных этой затеей. В истории рок- и поп-музыки немало примеров того, как музыканты выступали против всего плохого за все хорошее. Да, все эти проекты не привели к полному искоренению этого «плохого» и существенному увеличению «хорошего», но, тем не менее, подобные инициативы чрезвычайно важны с точки зрения народной дипломатии, особенно во время конфликтов», - считает эксперт.

Понятно, подчеркивает музыкальный критик, что никакая народная дипломатия не сделает того, что способны и должны бы сделать политики. «Но это, пожалуй, первый за многие годы случай, когда возникший благодаря украинской исполнительнице Джамале азербайджано-армянский проект – а я надеюсь, что эта идея действительно получит свое яркое развитие - был в целом позитивно встречен и в Баку, и в Ереване. На смену атмосфере подозрительности и «нерукопожатности» робко приходят заинтересованность, попытка нового, спокойного, уважительного взгляда друг на друга. Это очень здорово», - резюмировал А.Гаспарян.