Посол США не поехал… А посол России в освобожденном селе Карабаха

«Мы приехали сюда с профессиональной целью, чтобы получить информацию о том, что происходит здесь, и мы, конечно, достигли этой цели», — заявил посол России в Азербайджане Владимир Дорохин во время посещения главами аккредитованных в Азербайджане дипмиссий освобожденного от армянской оккупации села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, сообщает Report.

По словам посла, было очень поучительно посетить это село: «Тут есть и эмоциональный момент. Потому что мы еще раз увидели своими глазами, какой тяжелый и сложный этот конфликт. Одно дело, когда про него читаешь, слушаешь, и другое дело, когда сам видишь, разговариваешь с людьми. Это нам еще один сигнал, по крайней мере, я такой вывод для себя делаю. Россия занималась мирным урегулированием, и должна и дальше заниматься, продолжать это делать».

Напомним, посол США в Азербайджане Роберт Секута отказался посетить вместе с представителями аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса освобожденные в результате прошлогодней апрельской войны территории, сопредельные с оккупированным Карабахом. Об этом журналистам заявил председатель Госкомитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами, вице-премьер Азербайджана Али Гасанов.