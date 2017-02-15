Ожесточенные бои на севере Сирии между турками и курдами

Вооруженные отряды из коалиции "Щит Евфрата", которых поддерживает Турция, ведут ожесточенные бои с отрядами "Демократических сил Сирии" (ДСС), сообщил РИА Новости представитель курдской радикальной партии "Сирийский демократический совет" Рейзан Хеду.

"Ожесточенные бои при поддержке турецкой артиллерии идут от Аззаз от плотины Аш-Шахба (север провинции Алеппо), на территориях, контролируемых курдами",- сказал Хеду.

По словам курдского политика, есть информация, что турки потребовали от вооруженных группировок покинуть пограничный город Аззаз.

Союз ДСС в большей степени состоит из курдских террористов, но в их составе так же воюют отряды арабских племен, которые поддерживаются западной коалицией во главе с США. Контингент союза "Щит Евфрата" состоит из отрядов ряда радикальных группировок, который ведут боевые действия на севере Сирии совместно с турецкими силами и при поддержки артиллерии и авиации Турции.