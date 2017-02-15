Академику Арифу Пашаеву исполнилось 83 года!

Всё рождается из праха. Всё живое имеет корни земные. И лишь одно берет начало с небес. Это - во всех его проявлениях – Божий дар. В этот мир с ним приходят единицы. Это корень небес. Он бессмертен. И уходящий из этого мира уходит не с ним. Он оставляет его в своих потомках. Мы, корень этот, называем теперь геном, который при всех случаях подаст голос и обратит на себя внимание…

Ну, точно так, как в Вашем случае, Ариф Мир Джалалович! Ваш отец Мир Джалал оставил после себя золотую строчку в национальной литературе. И её не сотрут никакие общественные потрясения коими изобилует наша жизнь. На его «Манифесте молодого человека» по сию пору воспитывается уже, пожалуй, седьмое по счёту поколение юношей и девушек. Его не стало, но не растворился во времени талант писателя и мыслителя Мир Джалала,. Божий дар нерастворим. И талант его, правда, в других формах выражений и не менее, если не более важных, говорит ныне Вами, его сыном. И говорит, поражая глубиной проникновения в сферы таинственнейших из наук – физики и математики.

Перечень Ваших мировых признаний хватил бы на десятки тех, кто считает себя учёным. Но быть учёным такого калибра, надо иметь корни небес.

Не поленимся однако, хотя бы для самих себя, перечислить перечень Ваших заслуг в мировой науки. Для нас, для смертных, это музыка гордости…

Вы академик НАН, заслуженный деятель науки Азербайджанской Республики, президент Азербайджанской инженерной академии, академик Международной Инженерной Академии, Международной Транспортной Академии, Международной Экоэнергетической Академии, Международной Академии Наук, Международной Академии Информатизации. Лауреат премии имени академика Юсифа Мамедалиева… Изобретения, патенты. Правительственные награды нашей страны и зарубежья…

Перечисления говорят о многом. В них крупнейший ученый и наш современник. Мы ощущаем в них мощь титанического труда, который под силу только избранным. И это не слова. Одному из бакинцев, присутствовавшим на международном симпозиуме в Праге, пришлось совершенно случайно услышать, как один из светил физики, кажется немец, показывая на выступавшего с трибуны Арифа Мир Джалаловича, наклонившись, сказал соседу: «Это – Титан!». Естественно он имел в виду оригинальнейшие выводы и умозаключения, сделанные Вами в тех исследованиях, которыми Вы поражали тех кого трудно поразить. Ученый мир на эмоции, ох, как скуден…

И сегодня в день Вашего рождения примите от нас наш скромный и низкий поклон Вашему Божественному дару ученого и большого человека. Примите вместе с самыми искренними пожеланиями Вам крепкого здоровья и земного счастья.