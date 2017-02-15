Украина и Израиль создадут центр реабилитации для украинских бойцов

Израиль и Украина намерены создать совместный лечебно-профилактический центр по реабилитации бойцов, воевавших в Донбассе, сообщила пресс-служба украинского Министерства социальной политики, передает РИА Новости.

По данным пресс-службы, этот вопрос обсуждался на встрече министра социальной политики Украины Андрея Ревы с послом Израиля Элиавом Белоцерковски.

Стороны "наметили программу действий по подготовке реализации совместного проекта по реабилитации бойцов АТО".

"Речь идет о создании лечебно-профилактического учреждения. Работа будущего израильско-украинского центра должна базироваться на опыте и подходах израильских специалистов, поскольку эта страна обладает передовыми технологиями по восстановлению и реабилитации участников боевых действий", — говорится в сообщении.

Подготовительному этапу будет предшествовать ознакомление с украинскими ресурсами. В частности, израильская делегация намерена посетить Украинский научно-исследовательский институт протезирования, протезостроения и восстановления трудоспособности в Харькове.