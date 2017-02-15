Глава ЦРУ тайно встретился с Махмудом Аббасом

Глава ЦРУ Майк Помпео встретился с палестинским лидером Махмудом Аббасом, сделав в ходе негласного визита на Западный берег реки Иордан "обнадеживающие заявления" о подходах новой американской администрации к ближневосточному мирному процессу, передает РИА Новости со ссылкой на палестинские и израильские СМИ.

Переговоры, по их данным, прошли в резиденции Аббаса в Рамаллахе во вторник – за день до встречи в Вашингтоне премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом.

"Встреча была позитивной, ее участники откровенно и серьезно обсудили весь комплекс вопросов, в том числе идею "двух государств", ситуацию в области региональной безопасности, опасность поселенческой деятельности, а также перспективы возвращения к поискам политического решения (палестино-израильского конфликта)", — пишет палестинское агентство "Маан" со ссылкой на неназванный источник.

По сведениям израильской газеты "Гаарец", ссылающейся на анонимных представителей палестинских сил безопасности, на встрече палестинцы услышали "обнадеживающие послания относительно бигосударственного решения".

"То, что было сказано, добавил источник, не совпадало с тем заявлением, которое позднее сделал анонимный представитель Белого дома", - написало издание, имея в виду слова неназванного чиновника о том, что при Трампе США не будут настаивать на принципе "два государства для двух народов" в качестве конечной цели ближневосточного урегулирования.

Во встрече в Рамаллахе также участвовали генеральный секретарь Организации освобождения Палестины Саиб Орейкат, возглавлявший палестинскую делегацию на мирных переговорах с Израилем, шеф местной разведки Маджид Фарадж, который, по данным местной прессы, на прошлой неделе нанес визит в Вашингтон.

О контактах Помпео с представителями Израиля не сообщается.