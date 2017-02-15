 

Глава ЦРУ тайно встретился с Махмудом Аббасом

 

Глава ЦРУ Майк Помпео встретился с палестинским лидером Махмудом Аббасом, сделав в ходе негласного визита на Западный берег реки Иордан "обнадеживающие заявления" о подходах новой американской администрации к ближневосточному мирному процессу, передает РИА Новости со ссылкой на палестинские и израильские СМИ.

Переговоры, по их данным, прошли в резиденции Аббаса в Рамаллахе во вторник – за день до встречи в Вашингтоне премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом.

"Встреча была позитивной, ее участники откровенно и серьезно обсудили весь комплекс вопросов, в том числе идею "двух государств", ситуацию в области региональной безопасности, опасность поселенческой деятельности, а также перспективы возвращения к поискам политического решения (палестино-израильского конфликта)", — пишет палестинское агентство "Маан" со ссылкой на неназванный источник.

По сведениям израильской газеты "Гаарец", ссылающейся на анонимных представителей палестинских сил безопасности, на встрече палестинцы услышали "обнадеживающие послания относительно бигосударственного решения".

"То, что было сказано, добавил источник, не совпадало с тем заявлением, которое позднее сделал анонимный представитель Белого дома", - написало издание, имея в виду слова неназванного чиновника о том, что при Трампе США не будут настаивать на принципе "два государства для двух народов" в качестве конечной цели ближневосточного урегулирования.

Во встрече в Рамаллахе также участвовали генеральный секретарь Организации освобождения Палестины Саиб Орейкат, возглавлявший палестинскую делегацию на мирных переговорах с Израилем, шеф местной разведки Маджид Фарадж, который, по данным местной прессы, на прошлой неделе нанес визит в Вашингтон.

О контактах Помпео с представителями Израиля не сообщается.

793 просмотров


Старости
Открыли огонь по азербайджанским пограничникам
Открыли огонь по азербайджанским пограничникам Инцидент на границе
Наша погода
Сегодня 8° / 2°
16 Фев 4° / 0°
17 Фев 2° / -2°
18 Фев 4° / 1°

Наши деньги
1 USD   =   1.7296 AZN
1 EUR   =   1.8293 AZN
1 RUB   =   0.0303 AZN


Новостная лента

Путин и Трамп выбрали Баку и Бонн
Минобороны Азербайджана не комментирует встречу начальников Генштабов США и России
Официальный Баку ничего не знает о встрече начальников Генштабов США и России
Завтра начальники Генштабов США и России встретятся в Баку
Нападение на посольство Турции в Стокгольме
Мощный взрыв в Багдаде Десятки убитых и раненых
«Посол США Роберт Секута одобрил армянскую агрессию» заявление депутата
Молдавия получила от США военную технику
Наджмеддин Садыгов и Мовсес Акопян лицом к лицу в Генштабе России
Писатель Чингиз Абдуллаев примиряет армян и азербайджанцев размах бакинской платформы
Азербайджан отказался от услуг Фернандо Алонсо
В Турции арестован еще один человек по делу об убийстве посла
Глава ЦРУ тайно встретился с Махмудом Аббасом
Украина и Израиль создадут центр реабилитации для украинских бойцов
Этот день Арифа Пашаева! наша доска почета
В Баку из автомобиля украли десятки тысяч
Ожесточенные бои на севере Сирии между турками и курдами
Посол США не поехал… А посол России в освобожденном селе Карабаха
Артур Гаспарян о дуэте гянджинца Джавида и ереванки Эвы эксклюзив
В центре Баку прокладывают новую дорогу фото; видео
Экс-министр заявил о готовности «туалеты мыть» по приказу Путина
МИД Азербайджана обвиняет Amnesty İnternational
Трамп: «Обама проводил слишком мягкую политику в отношении России»
Amnesty İnternational: «Блогер Лапшин может быть подвергнут пыткам в Баку»
Центробанк сохранил курс маната