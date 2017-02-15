Азербайджан отказался от услуг Фернандо Алонсо

Испанский пилот «Формулы-1» Фернандо Алонсо в этом году не будет послом гонки в Баку. Об этом заявил промоутер Гран-при Азербайджана Ариф Рагимов.

По его словам, несмотря на это, Алонсо остается большим другом Азербайджана. В 2017 году Баку не планирует приглашать международных послов. Роль послов сыграют местные звезды: исполнители Мири Юсиф, Тунзаля Агаева, шоумен Мурад Дадашев и другие.

Фернандо Алонсо был международным послом гонки в Баку в прошлом году. Популярное испанское спортивное издание Marca сообщало, что за эту миссию Азербайджан заплатил Алонсо 2 миллиона евро. Азербайджанская сторона эту информацию опровергла, заявив, что сумма гонорара испанцу значительно ниже.

Также Ариф Рагимов коснулся темы сотрудничества между Азербайджаном и Россией

«Россия и Азербайджан работают в этом направлении достаточно плотно, - цитирует Рагимова «Москва-Баку». - У России и Азербайджана всегда было одно видение проведения Гран-при – мы всегда хотели развить этот вид спорта не только в России и Азербайджане, но и во всем регионе. У нас дружеские отношения, и по Гран-при мы стараемся делиться опытом, рассказываем друг другу, что работает, а что нет в любых сегментах, будь то маркетинговый сегмент или любой другой. У нас достаточно тесные дружеские отношения. Я два раза был на Гран-при России в Сочи, знакомился с тем, как гонка организуется в этом городе. Это был очень высокий уровень. Гонки в Сочи дали ответы на многие вопросы как для меня, так и для моей команды.

После этого промоутер Гран-при России Сергей Воробьев приезжал к нам. Думаю, он тоже перенял для себя какие-то уроки. Мы часто встречаемся и обсуждаем то, что намерены идти дальше. Сейчас мы обсуждаем сотрудничество по совместным пакетам. Пока это только обсуждается, но в этом направлении у нас очень позитивное настроение, и мы намерены двигаться дальше в этих обсуждениях».

Рагимов отметил, что рассматривается возможность сделать Гран-при Азербайджана и Гран-при России единым целом для любителей «Формулы-1». По крайней мере, организаторы планируют сделать со своей стороны все возможное, чтобы после Сочи турист летел в Баку.

«Для нас очень важен российский турист, - отметил Рагимов. - С Россией мы не конкуренты, а партнеры».

«Не первый месяц мы обсуждаем варианты как маркетинговой кампании, так и совместных продуктов, - говорит Сергей Воробьев. - Наш совместный проект подразумевает то, что любители «Формулы-1» смогут в рамках одного пакета купить билеты на Гран-при России и на Гран-при Азербайджана по скидке. Это звучит достаточно просто, но с юридической, контрактной точки зрения и точки зрения коммуникации не так уж легко. Мы работаем над этим очень плотно. И надеемся, что в 2018 году сможем предложить миру такой совместный продукт российской и азербайджанской сторон.

Гран-при России и Азербайджана смогли построить такую систему работы, что мы не видим друг друга конкурентами, наоборот, как и сказал Ариф, мы работаем на повышение популярности спорта в нашем регионе, на всем постсоветском пространстве. Мы видим, как с каждым годом растет популярность Гран-при России в Сочи и уверены, что Гран-при Азербайджана будет еще более популярным в этом году, чем в прошлом».

Ариф Рагимов также ответил на вопрос о том, как организаторы Гран-при Азербайджана намерены повышать статус гонки.

«Для этого было много сделано во время первой гонки, - сказал Рагимов. - Это то, как гонка выглядела по телевидению, и то, как мы показали наш город, нашу страну, это повлияло на повышение авторитета нашей гонки в календаре «Формулы-1». Чтобы повышать статус гонки в Азербайджане, мы считаем нужным устраивать больше таких мероприятий, с каждым годом улучшать качество. В том числе для повышения статуса гонки произошло переименование гонки из Гран-при Европы в Гран-при Азербайджана, чтобы сигнализировать о том, что гонка проходит именно в Азербайджане, а не где-то в Европе. В этом направлении мы успеха добились и не будем останавливаться».