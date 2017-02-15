ПЕН-клуб Азербайджана, президентом которого является всемирно известный азербайджанский писатель Чингиз Абдуллаев, сегодня сделал заявление в поддержку миротворческой бакинской «Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном».

В тексте, направленном в редакцию haqqin.az, отмечается, что на заседании правления ПЕН-клуба было рассмотрено обращение к президентам Азербайджана и Армении, а также обсуждена «Платформа для мира между Азербайджаном и Арменией».

«ПЕН-клуб Азербайджана поддерживает стремление общественности с обеих сторон найти решение этого многолетнего конфликта. При безусловном уважении международно-правовых границ, признанных мировым сообществом, обе стороны могут и должны найти взаимоприемлемые условия для достижения мира в нашем регионе», - говорится в тексте.

Руководство ПЕН-клуба отмечает, что почти тридцатилетний конфликт должен быть разрешен усилиями обоих государств.

«Никто в мире, включая саму Армению, не признал независимость Нагорного Карабаха. Результатом противостояния стали тысячи жертв, многие семьи потеряли своих родных и близких! Мы понимаем, что переступить через эти потери будет очень сложно! Но мы видим и другую сторону конфликта. Наши международные посредники так и не смогли добиться сколь-нибудь значительных результатов. Обе стороны продолжают бесплодные переговоры, которые срываются по вине армянского руководства, пришедшего к власти на волне карабахского конфликта».

Далее отмечается, что уже растет второе поколение людей, лишившихся своих родных очагов.

«Дальше так продолжаться не может! Рассчитывать, что сюда придут другие стороны, которые будут за нас решать этот конфликт, недальновидно и опасно. Замораживать его в таком виде - значит оставить нашим детям и внукам потенциальный военный конфликт, который неминуемо приведет к новым жертвам. Альтернатива мирному сосуществованию соседей только взаимное истребление! Или наконец признать реалии современного мира и попытаться найти решение нагорно-карабахского конфликта.

Именно поэтому мы считаем, что обращения подобного рода должны быть поддержаны всеми общественными организациями обоих государств на благо своих народов», - подчеркивается в документе.

Напомним, «Платформа для мира между Арменией и Азербайджаном» создана для внесения позитивного вклада в мирное решение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

В целях расширения Платформы она была объявлена открытой для институтов гражданского общества, неправительственных организаций, представителей духовенства, экспертов, ученых и простых граждан Армении и Азербайджана, а также других стран, желающих внести свой вклад в ее развитие.

С тех пор о поддержке Бакинской платформы, как ее называют по месту подписания, заявили десятки ученых, писателей, политологов, активистов гражданского общества не только из Армении и Азербайджана, но и других стран мира: начиная от Австрии и заканчивая Казахстаном.

И вот к ней присоединился ПЕН-клуб Азербайджана во главе с Чингизом Абдуллаевым, авторитет которого в мире писателей непререкаем. А это значит, что начатая в Баку инициатива получает все больший размах.