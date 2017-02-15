 

Наджмеддин Садыгов и Мовсес Акопян лицом к лицу в Генштабе России

Автор: Отдел информации 

В Подмосковье проходит Х совещание руководителей антитеррористических центров СНГ, в котором принимают участие представители практически всех спецслужб и правоохранительных органов стран СНГ - Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

«Спецслужбы фиксируют отток боевиков из зоны сирийского конфликта в страны проживания», - сообщил журналистам руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ генерал-полковник Андрей Новиков в перерыве совещания руководителей.

«Полученная информация, которая подтверждается нашими партнерами, свидетельствует о том, что количество боевиков, пытающихся проникнуть в сирийско-иракскую зону, сейчас сокращается очень активно, и идет процесс возвращения подобного рода публики на территории стран проживания», - отметил Новиков.

Генштаб России

Одной из тем совещания стали вопросы, связанные с пограничным режимом и фильтрацией боевиков, которые возвращаются из зон боевых действий. Кроме того, по словам Новикова, будет обсуждаться тема противодействия финансированию терроризма на пространстве СНГ, проект соглашения государств Содружества по обмену информацией в области борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, их финансированием.

«Соглашение было подписано достаточно давно, и сейчас идет процесс его принятия в государствах», - отметил Новиков. По его словам, оно усилит оперативное взаимодействие спецслужб.

«Мы будем обмениваться секретной информацией между спецслужбами государств Содружества, касающейся борьбы с терроризмом и экстремизмом», - пояснил он.

На конференции 15 марта Генеральный штаб Вооруженных сил России поделится со странами Содружества Независимых Государств опытом борьбы с терроризмом в Сирии, заявил в свою очередь секретарь Совета министров обороны СНГ Юрий Дашкин.

«На базе военной академии Генштаба по решению начальника Генерального штаба генерала армии Валерия Герасимова 15 марта будет проведена международная конференция для начальников генеральных штабов вооруженных сил государств СНГ, а также должностных лиц генеральных штабов, где предстоит поделиться опытом борьбы с терроризмом на основе боевых действий в Сирийской Арабской Республике», - сказал Дашкин в ходе совещания руководителей антитеррористических центров стран СНГ.

Отметим, что в этом совещании, которое планирует Генштаб России, ожидается участие начальника Главного штаба ВС Армении генерала Мовсеса Акопяна и начальника Генштаба ВС Азербайджана генерал-полковника Наджмеддина Садыгова. Мовсес Акопян был назначен на эту должность после апрельской войны в Карабахе, когда своих должностей лишились несколько армянских генералов. Прекращение огня в апреле прошлого года было достигнуто в ходе переговоров Н.Садыгова с бывшим начальником Генштаба Армении Юрием Хачатуровым. Эти переговоры прошли в здании Генштаба России.

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